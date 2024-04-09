Улыбка надежды: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ксюши Фомкиной

Годовалая девочка борется со смертельной болезнью

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение годовалой Ксюши Фомкиной. Девочка борется со смертельной болезнью - острым миелоидным лейкозом. Она уже перенесла несколько тяжелых курсов химиотерапии. И шанс на полное выздоровление есть - срочная пересадка костного мозга. Но чтобы Ксюша смогла пережить операцию, потребуется сопроводительная терапия. Стоимость препаратов - почти 5 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Всегда нарядная, несмотря ни на что, - на приеме у врача, на УЗИ и в процедурном кабинете. К сожалению, Ксюша больше никуда не ходит – это опасно для ее маленькой, хрупкой жизни. Общаться с другими детьми нельзя, да и времени нет: все дни девочка проводит только в больницах. Но не унывает, даже когда очень больно, стойко переносит все процедуры, почти никогда не плачет, улыбается врачам и всем вокруг - и ей в ответ не улыбнуться невозможно.

Ритм сердца у Ксюши сбился еще в роддоме: там новорожденная девочка перенесла тяжелейшую пневмонию, затем у нее обнаружили порок сердца. В шесть месяцев родители заметили у дочки странную сыпь. После обследования врачи поставили диагноз - острый миелоидный лейкоз. Новость стала для родителей самым страшным кошмаром.

"На этом казалось, что жизнь закончена у всей семьи. Но нет, это не так, врачи говорят, что мы победим, мы верим в это, верим в Ксюшу, как бы тяжело ни было, руки опускать никто не собирается, только вперед, мы команда", - говорит мама.

Ксюше всего год и 10 месяцев. Она стойко прошла уже несколько сложных курсов химиотерапии, и теперь есть надежда на полное выздоровление. Для этого девочке необходима срочная трансплантация костного мозга. Донорами хотят стать все – мама, папа и особенно старший брат.

Чтобы Ксюша смогла перенести сложную операцию по пересадке и выжить, ей потребуется множество препаратов сопроводительной терапии. Лекарства очень дорогие, их стоимость - почти пять миллионов рублей. Для семьи из Петрозаводска сумма неподъемная – родители девочки просят помочь всех неравнодушных. Деньги на лекарства нужны срочно: лечение необходимо провести в самое ближайшее время, иначе будет поздно.

"Нам удалось достигнуть полной ремиссии по заболеванию, и сейчас самое время для выполнения аллогенной трансплантации костного мозга. Если лечение не будет выполнено вовремя, мы можем упустить тот самый золотой момент", - объяснила Олеся Юдинцева, врач-детский онколог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.

Каждый день Ксюша принимает антибиотики - настолько сильно ослаблен иммунитет. Но несмотря на все страшные испытания, девочка радуется самым простым вещам – любит исследовать все вокруг, играть со старшим братом.

"Она придает сил всем в нашей семье, потому что она борец, мы слабее нее однозначно все, только из-за нее у нас столько сил есть. Ксюшин настрой, Ксюшин взгляд, Ксюшина улыбка заставляют нас жить", - говорит мама.

Именно с вашей помощью эта улыбчивая девочка может победить смертельную болезнь, пойти в садик, обрести друзей, увидеть мир за стенами больничной палаты.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ксении Фомкиной, программа 1932

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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