ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Метеоролог Варакин объяснил, в чем выражается глобальное потепление

08:43
  • четверг
  • 11 апреля 2024

С каждым годом погода становится более капризной

Может ли заметное потепление, которое наблюдается в эти дни в Европейской части России, вызвать в каких-либо регионах сильные паводки? Насколько предсказуемы аномальные половодья? И какую погоду прогнозируют синоптики на середину и конец апреля?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. 

"С каждым годом погода становится более капризной, труднопрогнозируемой. При глобальном потеплении увеличивается частота сильных перепадов как по температуре, так и по осадкам. Например, за весь март в Московском регионе выпало не более 25% осадков от месячной нормы. А в июне или июле может за один-два дня сразу выпасть месячная норма", - отметил эксперт.

Полный комментарий Юрия Варакина смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ледник
Ледник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.