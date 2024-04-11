Метеоролог Варакин объяснил, в чем выражается глобальное потепление

С каждым годом погода становится более капризной

Может ли заметное потепление, которое наблюдается в эти дни в Европейской части России, вызвать в каких-либо регионах сильные паводки? Насколько предсказуемы аномальные половодья? И какую погоду прогнозируют синоптики на середину и конец апреля?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"С каждым годом погода становится более капризной, труднопрогнозируемой. При глобальном потеплении увеличивается частота сильных перепадов как по температуре, так и по осадкам. Например, за весь март в Московском регионе выпало не более 25% осадков от месячной нормы. А в июне или июле может за один-два дня сразу выпасть месячная норма", - отметил эксперт.

Полный комментарий Юрия Варакина смотрите в видео.

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