Марков: швейцарская конференция нужна Западу, чтобы легитимизировать Зеленского

Военное положение на Украине не может быть оправданием для непроведения президентских выборов

Выступая в ООН, постпред России Василий Небензя отметил, что попытки покровителей Украины затянуть конфликт приведут лишь к тому, что капитуляция киевского режима скоро станет единственной темой переговоров. Но на Западе по-прежнему держатся за идею созвать некую "мирную конференцию" без участия России. Какого же результата рассчитывают добиться ее инициаторы? На чем принципиально должна настаивать Россия, когда речь заходит о различных встречах по Украине?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"У конференции по Украине в Швейцарии есть один очень важный смысл. Это искусственная легитимизация Владимира Зеленского как президента. В конституции Украины четко обозначено: военное положение не может быть оправданием для непроведения президентских выборов. И лидеров стран, не относящихся к Западу, хотят использовать, чтобы те признали Зеленского президентом. Это оскорбление в их адрес", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

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