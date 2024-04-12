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МХТ имени Чехова устроит космический вечер

15:08
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Впервые постановку увидели на Байконуре

Космический вечер в МХТ имени Чехова: музыкально-поэтический спектакль "Смотришь в небо и видишь - звезда" покажут в субботу в Камергерском переулке.

Ломоносов, Есенин, Пастернак, Ахмадуллина, Высоцкий чувствовали бесконечность Вселенной и передавали ее в стихах. Эта поэзия и легла в основу спектакля - разумеется, в исполнении мхатовских звезд. Они заставят публику оторваться от земли и посмотреть на мироздание с иного ракурса.

Впервые постановку увидели на Байконуре. А теперь и московскому зрителю словно открыли ворота в космос.

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Спектакль "Смотришь в небо и видишь - звезда"
Спектакль "Смотришь в небо и видишь - звезда"
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