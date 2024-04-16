Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Глеба Алфёрова из Донецка

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 13-летнем Глебе Алфёрове из Донецка. Мальчик, который с раннего детства живёт в постоянной опасности из-за обстрелов, вот уже три года борется со смертельной болезнью - острым миелоидным лейкозом. Глебу требуется экстренная трансплантация костного мозга. Но пересадку нельзя провести без сопроводительной терапии. А стоимость необходимых препаратов - почти четыре миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Глеба. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Глеб решает школьные задачи прямо на больничной кровати - мальчик буквально привязан к инфузомату, через который в его организм поступают агрессивные противоопухолевые препараты. Уже три года ребёнок учится в таком режиме - параллельно с тяжёлым лечением.

"Глеб заболел, когда заканчивал четвёртый класс - ему было 10 лет. Мой всегда активный энергичный ребёнок вёл себя необычно для него", - рассказала Елена Алфёрова, мама Глеба.

Срочно сдали анализы – показатели оказались плохими. После повторных исследований поставили диагноз - острый миелоидный лейкоз. Жизнь всей семьи рухнула.

"Я до последнего думала, что это может быть все что угодно, только не то, что нам говорят. Пришлось взять себя в руки, смириться с тем, что мы уже существуем в этой реальности и двигаться дальше", - говорит Елена Алфёрова.

Беда коснулась всех близких - тогда в Донецке ещё оставались родственники, все помогали, как могли, чтобы мама круглосуточно была рядом с сыном. Полгода мальчик лежал в больнице - получил пять блоков высокодозной химиотерапии. Организм постоянно давал сбои.

"Это когда ты не хочешь есть, у тебя все болит, тебя тошнит постоянно. Более того, химия действует и на эмоциональную составляющую, на психологию. Ты становишься раздражительным, невосприимчивым к каким-то моментам. Это очень тяжело было. Это я вспоминаю как ад. Я представляю, как было тяжело моему ребёнку", - отметила мама Глеба.

Глеб вышел в ремиссию, и ещё полтора года получал поддерживающую терапию. Часто нужно было ездить в больницу, а обстановка в городе ухудшалась. В Донецке началась война, когда Глебу было три года. Семья жила в постоянной опасности из-за систематических обстрелов.

Когда мальчик уже был в ремиссии и продолжал дистанционно учиться, обстрел случился совсем рядом с домом - снаряд прилетел во двор. "Резкий взрыв… Я сразу в коридор бегу. Мне было очень страшно, очень плохо. И после этого спустя некоторое время случился рецидив", - рассказал Глеб.

Глеба срочно направили в клинику Санкт-Петербурга, болезнь стремительно забирала все силы. Врачам удалось добиться ремиссии. Теперь мальчику требуется экстренная пересадка костного мозга. Это единственный шанс на выздоровление. Но трансплантация связана с высокими рисками, ведь долгое время у мальчика практически не будет иммунитета, любая инфекция может оказаться смертельной.

"Наиболее часто мы сталкиваемся с инфекционными осложнениями - это легочная инфекция и кишечного тракта, грибковые поражения лёгких, в том числе бывает инфекция кровотока. Препараты требуются вот в ближайшие дни буквально", - сообщила Любовь Цветкова, врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Стоимость необходимой как воздух сопроводительной терапии - почти четыре миллиона рублей. Для семьи, которой пришлось пережить так много трагедий, сумма немыслимая.

"Нет в жизни ничего важнее жизни и здоровья твоего ребенка. Я верю, что людям, которые помогают в таких ситуациях, Бог дает в 10 раз больше", - говорит Елена.

Сейчас любая помощь подарит Глебу шанс на полноценную жизнь, без боли и страха перед будущим.

Ещё раз напомним - времени у Глеба мало, смертельная болезнь очень быстро прогрессирует. Начать терапию нужно как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Глеба Алфёрова, программа 1963

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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