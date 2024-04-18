Война до последнего украинца выгодна Вашингтону

Новый законопроект США о миллиардной помощи Украине ничего не изменит для Киева. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все специалисты, да и околоспециалисты, сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятная для украинской стороны", - заявил он в ходе брифинга (цитата по РИА Новости).

Наоборот, Вашингтон со своей помощью провоцируют Киев к боевым действиям до последнего украинца, что, в свою очередь, приносит прибыль США.

"Кто бы что бы ни говорил, американцы себя не забывают", - подчеркнул Песков.

Накануне Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Он предполагает выделение более 60 миллиардов долларов и передачу дальнобойных ракет ATACMS и переход на систему займов.

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