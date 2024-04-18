Очередной пакет помощи киевскому режиму готовят в США

Республиканцы еще даже не выдвинули Трампа официально кандидатом в президенты от партии, а вассалы уже потянулись на поклон. Польского президента 45-й президент США принял в своих личных апартаментах в знаменитой башне Трампа в Нью-Йорке и беседовал два с половиной часа. По факту - только бизнес, ничего личного. Варшава добровольно вызвалась быть цепным и верным псом США в Европе. Анджей Дуда лично уговаривает европейских коллег увеличить расходы на оборону в НАТО с 2 до 3 процентов ВВП. Это именно то, чего требует Вашингтон.

Только выгода и расчет у Трампа и в том, что касается Украины. Он решил не рисковать поддержкой ястребов из числа республиканцев, которые очень хотят продолжить воевать с Россией. Именно после консультаций с бывшим президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил однопартийцам проголосовать в субботу за то, чтобы все-таки дать Украине 60 миллиардов и дальнобойные ракеты ATACMS. Пусть даже и в кредит.

Выгода для США в том, что из 60 миллиардов, предназначенных якобы для Украины, более трети американцы освоят сами. На 23 миллиарда пополнят свои арсеналы. Под предлогом того, что свои вооружения отдали ВСУ.

"Украина теперь мало того, что должна за это воевать, обеспечивая прибыль американцам, она должна воевать до последнего украинца. Ее еще и обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика Соединенных Штатов Америки", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился давить на Европу. Чтобы та тоже не скупилась на помощь Украине. Главы внешнеполитических ведомств стран "семерки" собрались в Италии на популярном морском курорте Капри.

"В этот критический для Украины момент крайне важно, чтобы все ее друзья и сторонники выложились по-максимуму, чтобы предоставить Киеву все, что ему нужно для защиты. Для США это означает утверждение дополнительного бюджета. Я хочу напомнить, насколько велика заинтересованность США в успехе Украины", - сказал Блинкен.

Зеленский, чтобы дали еще больше, пытается разжалобить рассказами о том, что Россия уничтожила всю тепловую энергетику Украины. Премьер Шмыгаль требует денег, пугая началом Третьей мировой, если падет Киев. А глава украинского МИДа выпрашивает ПВО, позируя на фоне пятизвездочного отеля в Италии. Стоимость самого дешевого номера в сутки - около 700 долларов.

На Украине тем временем продолжается мобилизация. Одиозный закон лишил права на отсрочку даже многодетных отцов. А их детям режим найдет применение. Западные СМИ уже уличали фонд Елены Зеленской в продаже украинских сирот педофилам-иностранцам. Хотя Киев и пытается разгонять фейки о том, что русские воруют их детей. Получилось примерно как с обвинениями в изнасилованиях: часть якобы похищенных несовершеннолетних обнаружилась в Германии. Причем, стало известно, что въехали они в ФРГ сами. Со своими законными опекунами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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