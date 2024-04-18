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В Тюменской области готовятся к пику паводка

22:11
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Его ожидают в ближайшие дни

Жителям Кургана сиренами напоминают о необходимости эвакуации. На набережной - десятки мешков с песком. Это преграда для большой воды, которая уже накрыла правый берег. Хотя где он, этот берег, и не разглядеть. Теперь основной транспорт тут не автомобили, а лодки. Тобол продолжает захватывать новые территории. Поселки стали частью реки.

Уровень воды за сутки вырос более, чем на метр. И в ближайшие часы может подняться на столько же. В микрорайоне Вороновка подвесной мост, который в обычное время находится в 10 метрах над рекой, сейчас полностью в воде. На участки она зашла буквально на глазах у жителей. Некоторые надеялись пересидеть паводок дома. Но ждать больше нельзя. Спасатели вывозят людей уже на лодках. Пункты временного размещениях развернули в местных школах. Для тех, кто от эвакуации отказался, подвозят воду и продукты.

Одна общая беда сплотила всю страну. Из Челябинска доставили 17 тонн питьевой воды. И больше сотни волонтеров из разных городов работают на месте ЧП. Дежурства спасателей сейчас и в Хабаровском крае. В одном из поселков затор из льда выдавил через дамбу воду.

Военные инженеры из Тюмени продолжают освобождать реку Ишим от ледяных заторов. Но уровень воды за полдня там поднялся уже на 5 метров. И ситуация усложняется. Село Огнево и вовсе отрезало паводком от большой земли. А вот улицы Орска Оренбургской области постепенно выходят из-под воды.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Противопаводковая дамба
Противопаводковая дамба
Последствие паводка
Последствие паводка
Противопаводковая дамба
Противопаводковая дамба
Последствия паводка
Последствия паводка
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Противопаводковая дамба
Противопаводковая дамба
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