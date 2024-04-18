Вопрос о признании Палестинского государства обсуждают в Совбезе ООН

Состоится голосование

Наказание для Ирана за удар по Израилю 13 апреля Европа и США вынашивали почти неделю. Против республики введут новые санкции. Ответ - так себе, пишет Spiegel. Несмотря на колоссальное количество уже существующих ограничений, экспорт товаров в Иран только из Германии вырос за зиму на 241 миллиард евро. Страна модернизируется. Вооружается. Показывает рекорды по продаже нефти. И финансирует сторонников по всему Ближнему Востоку. Но европейские и американские политики предпочитают думать, что их решения на что-то влияют.

"Мы считаем, что очень важно изолировать Иран. Идея состоит в том, чтобы нацелиться на компании, которые производят беспилотники и ракеты. Это идея глобального масштаба, больше информации появится после принятия Советом Европы последующих решений", - сказал глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Тегеран, который вообще-то совершил атаку на израильские города в ответ на бомбардировку ЦАХАЛом иранского консульства в Сирии, новые санкции, конечно, не шокируют. Но лидерам ЕС и США сейчас важно успокоить Беньямина Нетаньяху, сделав ему хоть какой-то реверанс. По некоторым данным, в Израиле обсуждают и удары по критической инфраструктуре Ирана, и масштабную кибератаку, и даже запуск ракет по ядерным объектам республики. Впрочем, там уже заявили: ответ будет соразмерным.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в четверг заявил, что Израилю стоит сдержанно отреагировать на удар Ирана: "Мы не можем пойти на эскалацию. Мы не можем идти шаг за шагом, с каждым разом все больше рискуя развязать региональную войну. Я не хочу преувеличивать, но мы находимся на пороге войны, региональной войны на Ближнем Востоке, которая вызовет шоковые волны во всем остальном мире и, в частности, в Европе".

Напряжение на Ближнем Востоке порождает конспирологические версии: якобы США одобрили операцию ЦАХАЛ в Рафахе в обмен на отказ от большой атаки по Ирану. Об этом сообщают катарские СМИ. В городе, расположенном на юге Газы, убежище нашли больше полутора миллионов жителей анклава. И хотя Израиль продолжает настаивать, что охотится только за бойцами ХАМАС, в случае масштабного наступления на Рафах погибнут тысячи мирных людей.

Смешно и грустно на фоне таких серьезных событий звучит заявление Джо Байдена в адрес израильских властей. Американский президент призвал не бомбить израильский же город.

"Я ясно дал понять израильтянам - не наступать на Хайфу. То есть, я имею в виду... Как бы то ни было... Давайте вспомним, что мы сделали, когда Израиль был атакован", - пробормотал глава Белого дома.

Хотя Израиль вступил в открытое противостояние с Ливией, с Сирией, с Ираном, очагом ближневосточного конфликта остаётся именно Газа. За полгода убиты почти 34 тысячи жителей анклава. Реально повлиять на ситуацию могло бы принятие Палестины в ООН. Голосование по данному вопросу состоится в четверг. И оно уже встретило волну возмущения со стороны представителя Израиля: он назвал организацию "гнилой".

Сторонники проекта, среди которых Москва, уверены: только признание палестинского государства позволит мирно существовать его народу с соседним Израилем. А вот противники манипулируют ситуацией для решения своих внешнеполитических задач. Об этом сегодня вновь заявил постпред России в ООН Василий Небензя: "Американские коллеги не скрывали, что воспринимают Совет безопасности как помеху, которая не должна путаться под ногами у их "эффективной" дипломатии на земле, а на самом деле - чтобы дать своему главному ближневосточному союзнику полную свободу рук для зачистки анклава".

Соединенные Штаты уже попытались препятствовать одобрению документа. В распоряжении журналистов оказались письма с просьбами надавить на представителей некоторых стран.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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