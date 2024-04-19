В Курганской области подтопленными остаются свыше 5 тысяч домов и участков

Спасатели укрепляют дамбу

В Курганской области уровень воды в реке Тобол превышает 10 метров. Подтопленными остаются свыше 5 тысяч домов и участков. Спасатели и волонтёры укрепляют дамбу, мониторят обстановку с помощью беспилотников. Готовятся к пику паводка в Тюменской области. А в Оренбургской вода постепенно отступает, комиссии оценивают нанесённый ущерб. В региональном центре началась вакцинация от гепатита А.

Район Затобольный в Кургане. Из дома здесь можно выйти только вплавь. Вместо автомобилей - резиновые лодки. Жители говорят, на улицах уже водится рыба. Затоплены посёлки и садовые товарищества. Большинство жителей уехали. Тех, кто остался, спасает чувство юмора.

Уровень реки Тобол уже превысил исторический максимум 1994 года, когда Курганская область тоже пострадала от сильного паводка. В самом Кургане река подходит к многоквартирным домам. Дамбы на выдерживают резкий подъём воды. Спасатели круглосуточно проводят аварийные работы, устраняют протечки и отслоения. Берега укрепляют с помощью тяжелой техники, мешков с грунтом и водоналивных дамб. Где-то жители сами выходят с лопатами.

Растёт уровень воды и в реке Ишим в Тюменской области. Здесь также укрепляют дамбу. В посёлках возводят временные земляные насыпи. К населённым пунктам, отрезанным от большой земли, организуют лодочные переправы. У села Огнёва прорвало дамбу - вода вышла к домам. Вместо полей - река.

В большинстве районов Оренбургской области уровень рек снижается. Однако подтопленными остаются более 15 тысяч домов и 22 тысяч приусадебных участков. Спасатели откачивают воду. Из-за риска распространения инфекций в Оренбурге началась массовая вакцинация от гепатита А - прививку можно сделать в поликлинике и в мобильных медицинских пунктах. Там, где вода отступила, люди возвращаются в свои дома и подсчитывают убытки. Накануне в Орск прибыл министр строительства России Ирек Файзуллин.

Оценочные комиссии осматривают каждый дом, пострадавший от паводка. Многие признаны полностью непригодными. Люди ждут государственных выплат и готовятся выстраивать дома заново.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"