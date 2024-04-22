Вербная неделя: как она проходит и в чем смысл каждого дня

Шестая неделя Великого поста

Сегодня начинается Вербная неделя. Также она известна как Цветная, Цветоносная или Вербохлест. Это шестая неделя Великого поста. Заканчивается она Вербным воскресеньем, после которого наступает Страстная неделя. Во время Вербной недели верующие стараются чаще обычного посещать храм, навещать могилы близких. Само собой, продолжает соблюдаться пост.

Каждый из дней Вербной недели по-своему примечателен.

Понедельник

День памяти святых мучеников, принявших смерть от царя Сапора II. Также в этот день вспоминают Евпсихия Кесарийского, Гавриила Фомина, преподобномученика Вадима Персидского. А еще 22 апреля называют Днем Вадима Ключника. Люди отправляются к бьющим из-под земли источникам воды, чтобы благоустроить их после зимы.

Вторник

23 апреля - День памяти священномученика Григория V. Христиане чествуют память тех, кто пострадал за свою христианскую веру.

Среда

В этот день, 24 апреля, принято вспоминать преподобного Иакова Железноборовского и его ученика Иакова Брылеевского, а также - священномученика Антипу. Предполагается, что именно на этот день приходится пик половодья.

Четверг

25 апреля чтят память епископа Василия Парийского. Он известен тем, что боролся с посягавшими на святые иконы еретиками, за что подвергся гонениям. Также это день памяти Муромской иконы Богородицы.

Пятница

День памяти мученицы Фомаиды Египетской, которую еще называют Фомаида Медуница. 26 апреля обычно начинает цвести одноименное растение, просыпаются шмели. Этой святой часто молятся те, кого одолевают страсти.

Лазарева суббота

В этот день верующие вспоминают историю воскрешения Иисусом Христом его друга и сподвижника Лазаря. Принято собирать вербу, чтобы освятить ее на Всенощном бдении, сеять горох, печь хлебцы, а в один из них класть монеты. Согласно примете, кому из членов семьи она попадется, тот будет счастлив целый год.

Вербное воскресенье

Главный праздник Вербной недели, известен также как Вход Господень в Иерусалим. В этот день Христос прибыл в город после чудесного воскрешения Лазаря, и новость о совершенном Спасителем чуде многих обратила в христианскую веру. В ночь на Вербное воскресенье совершается Всенощное бдение - освящение вербы. В древности верующие, придя домой из церкви, легонько били веточками домочадцев, избавляя их таким образом от сглаза и недугов.

Вообще же верба - это символ пальмовой ветви. Иудеи встречали с такими Иисуса при входе в Иерусалим. Расцветает верба ранней весной. Наши предки считали, что она защищает от злых духов и сглаза, избавляет от болезней.

От чего стоит воздержаться на Вербной неделе: употребления алкоголя, переедания, сквернословия, ссор, тяжелой работы, рукоделия, шумных празднеств, охоты.

В древности, слегка ударяя друг друга ветками вербы, люди произносили: "Будь здоров, как верба", "Верба хлест, бей до слез", "Не я бью, верба бьет", "Расти, как верба".

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