Киев бросил на произвол судьбы своих беженцев в странах ЕС

На видеозаписи Ричарду Ковалеву - два года. Он беззаботно играет со сверстниками. А мама Елена в те дни даже представить не могла, что вскоре сына у нее попросту отберут. И не где нибудь - в Германии.

Ричарда забрали летом 2022-го - спустя три месяца после приезда в Германию. О судьбе мальчика 10 дней вообще не было ничего известно, и лишь потом матери сообщили, что ее вызывают в суд. Слова соседей, что мать мало кормит ребенка и плохо воспитывает, стали для суда неопровержимым доказательством. А когда после лишения родительских прав Елена расплакалась, ей предписали пройти психиатрическую экспертизу и пригрозили отобрать и старшего сына Сашу. За уже почти два года, что Ричард живет не с мамой, она смогла увидеть его всего несколько раз - больше не разрешили.

Для 40-летней Оксаны Савелий был поздним ребенком. Беззаветная материнская любовь и максимальная опека. По приезду в Германию у мальчика появились проблемы со здоровьем, Оксана повела его по врачам. Каково же было ее удивление, когда вместо реального диагноза медики обвинили мать в том, что она "залечила" ребенка. На основании их жалобы суд лишил ее родительских прав на время обследования - мол, дело в психосоматике. А в качестве лечения предложили ограничить общение. Савелий теперь живет в интернате и видит маму лишь раз в неделю, причем говорить им разрешают только на английском или немецком. Общение через интернет-переводчик, по мнению сотрудников органов опеки, видимо, не является для 9-летнего ребенка стрессом.

Только две истории, но очевидно, что подобных случаем намного больше - ведь в Европе сейчас свыше четырех миллионов мигрантов с Украины.

"Ювенальная юстиция там свирепствует не только по отношению к семьям беженцев. В Германии, например, десятки тысяч детей ежегодно изымают в семьях под предлогом ненадлежащего воспитания. Достаточно ребенку в школе нажаловаться, что родители у него отняли какую-то игрушку, не купили что-то или поругали его за то, что он не сделал уроки, - и ребенка изымают из семьи. Просто украинцы увидели впервые, что такое Европа. Они не ожидали этого, они не могли даже предположить", - говорит Лариса Шеслер, председатель "Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины".

Что бы ни вбивали в последние годы в головы украинцев пропагандисты киевского режима, в семьях все еще сохранились традиционные ценности и привычные правила воспитания детей. Требовать от ребенка хорошо учиться, помогать по дому, с уважением относиться к старшим и реально оценивать проблемы семьи, в том числе материальные, это нормально и в России, и в Белоруссии, и на Украине. Даже отшлепать сына или дочь, если заслужили, у нас издавна не считалось преступлением. И в этом менталитет наших народов коренным образом отличается от западноевропейского. Там уже несколько десятилетий развивается фактически репрессивный институт ювенальной юстиции, который уже сделал по сути бесправными родителей, а заодно лишил детей права на счастливое детство.

"Это действительно общая канва европейской политики в отношении уничтожения института семьи. Создана такая система, при которой государство берет на себя все функции института семьи. Чиновник имеет право по своему произволу вмешиваться в дела любой семьи. Там огромный бюджет. Если я не ошибаюсь, то еще несколько лет назад он составлял больше пяти миллиардов евро на вот эту всю армию чиновников, которые отбирают детей", - отметил Игорь Друзь, политолог, общественный деятель.

Путь ребенка, которого забрали из семьи, - в специальный приют, где условия, по многочисленным свидетельствам, далеки от благоприятных. Нередки даже побои со стороны сотрудников этих учреждений. Затем многие дети попадают в приемные семьи, среди которых немало гомосексуальных пар. Какое воспитание они дадут? Очевидно, что психика ребенка будет искалечена навсегда. Но в этом и заключается страшный парадокс европейской ювенальной системы: родители не имеют права заставлять ребенка учиться, но одновременно они обязаны отправлять его на уроки, где рассказывают об однополых браках и трансгендерах.

Законодательная база уже готова. Начав формироваться еще в 2000-х, буквально на этой неделе она дополнилась законом Германии о возможности менять пол ежегодно, причем с 14 лет - без согласия родителей. А в Швеции парламент принял закон о смене пола несовершеннолетними без хирургической операции. Новая возрастная граница - 16 лет. И это еще далеко не все.

"Один знакомый немец рассказывал мне, что его сыну, 11-летнему ребенку, задали писать сочинение по теме: какую предсмертную записку я оставил бы маме перед тем, как покончить с собой. Это иначе назвать сложно, кроме как прямой рекламой самоубийства, причем, детского самоубийства. И тем не менее система ювенальной юстиции такова, что папа не может не пустить ребенка даже на такие вот занятия", - продолжает Друзь.

Неудивительно, что рождаемость в той же Германии стремительно падает. Родители, опасаясь, что в любой момент под надуманными предлогами могут лишиться детей, попросту боятся из заводить. Гомосексуальные же пары иметь детей не способны по определению. И в этой ситуации славянские дети, в том числе с Украины, воспитанные и трудолюбивые, - одно из решений проблемы, особенно на фоне детей мигрантов с Востока.

Есть, по мнению экспертов, у создателей ювенальной юстиции и другая - более масштабная цель. Создание "нового человека".

"Этот новый человек не должен обладать ни семейными корнями, ни какой-то привязанностью к месту. Это должен быть "цифровой кочевник". То есть человек, который полностью лишен индивидуальности. Потому что настоящая индивидуальность проявляется в семье прежде всего. Великое творчество людей - растить детей, уживаться друг с другом. А человек, который живет просто инстинктами потребления, он живет для себя, он является очень легкой жертвой манипуляций всегда", - объясняет Друзь.

Статистика показывает, только в Германии уже тысячи семей раздумывают над тем, чтобы перебраться в другие страны, в том числе в Россию, где уважают традиционные ценности. И такие примеры есть. Раздумывают на этим и украинцы. У них возможностей вернуть детей еще меньше, чем у коренных жителей. Ни знания языка, ни связей. И даже украинские посольства и консульства никакого содействия в этом не оказывают. Просто ссылаются на то, что раз получили вид на жительство или гражданство новой страны, должны соблюдать ее законы.

А помогает Россия. Еще год назад наша страна провела неформальную встречу Совбеза ООН по мерам эвакуации детей из зоны конфликта. Великобритания заблокировала веб-трансляцию заседания. Мир не должен был узнать правду. Ведь Запад обвинял Россию в том, что она насильно вывозит детей с Украины, тогда как наша страна спасала их в том числе от обстрелов ВСУ. В ООН показали и многочисленные обращения украинских матерей к России с одной просьбой: "Спасите детей".

Немецкое телевидение сообщило, что в стране нашлись более 160 детей с Украины, в похищении которых ранее обвиняли Россию. А теперь выясняется - большая часть ребят въехала в страну с законными опекунами. Правда, мировые СМИ предпочли эту тему не освещать.

"Цинизм поражает. Они на весь мир трубят о спасении украинских детей от несуществующей российской опасности. Но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе. 225 детей были изъяты именно в Европейском союзе у их родителей. Наиболее удручающая ситуация в Германии, там изъят 71 ребенок у украинских родителей. Не лучше обстоят дела в других странах", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Украинские матери продолжают обращаться к России. В сложившейся ситуации это их единственная надежда. Уже несколько детей смогли воссоединиться с семьями. Как отметил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, обнародованная информация стала неожиданной для властей некоторых государств, потому что подобные факты до России публично никто не раскрывал.

"Так, власти Португалии после публикаций о нашем заседании в местных СМИ решили выдать на все пасхальные каникулы троих детей Алине Комиссаренко. (Правда, Алина после этого нас раскритиковала, но мы не в обиде - мы прекрасно понимаем реалии и "идеологические требования" сегодняшней Украины). В итоге Алина воспользовалась такой щедростью (или неосмотрительностью) португальских властей и, недолго думая, увезла детей домой. Чему мы очень рады", - написал журналист Валентин Богданов.

Россия не ждет благодарностей. Она продолжит помогать украинским семьям просто потому, что жалко детей, родители которых были убеждены, что едут в европейский рай, а оказались в ювенальном аду.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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