Россия входит в число лидеров по числу трат на оборону

Общемировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю. Такие данные приводит в своем отчете Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

В документе уточняется, что показатель составил 2,443 триллиона долларов в 2023 году. В топ-10 государств, которые потратили на оборону больше всего, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

Лидерами по оборонным расходам остаются США (916 миллиардов долларов) и Китай (296 миллиардов), в 2023 году они нарастили свои военные траты на 2,3% и на 6%.

Расходы России на оборону возросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 миллиардов долларов. С 2014 года, по подсчетам SIPRI, военные траты России выросли на 57%, сообщает РИА Новости.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские власти планируют в 2023 году направить на оборонные цели 48,7 млрд долларов. По словам политика, "каждая гривна фактически сегодня финансируется на потребности сил безопасности и обороны Украины".

При этом российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что ход специальной военной операции России свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию нашей страны за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима.

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