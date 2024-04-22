Зеленский проиграл, уверены на Западе

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС встречаются сегодня в Люксембурге. Одна из главных тем - согласование поставок Украине систем ПВО и боеприпасов. До сих пор договориться о восьмом транше военной помощи Киеву у еврочиновников не получалось. А западные СМИ предрекают: даже выделение десятков миллиардов со стороны США не способно кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Их там вроде нет, но будет еще больше. Вслед за США несколько стран НАТО командируют на Украину новую партию сотрудников в военной форме. Хотя на словах уверяют, что это советники, а солдат в зону конфликта не отправляют, и вступать в прямое столкновение с Россией альянс не намерен.

"Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее. Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там находиться, и присутствием боевых сил. Последнее не планируется", - уверяет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По данным заокеанской прессы, Штаты дополнительно направят на Украину еще 60 так называемых советников. Среди их официально заявленных функций - координация действий ВСУ и надзор за американским оружием, которое регулярно всплывает на черном рынке. Уже в конце этой недели возможна поставка новой партии, в которую войдут дальнобойные ракеты ATACMS.

"Сейчас мы тратим на Украину менее 3% нашего бюджета. ВСУ уже 2 года уничтожают русские сухопутные силы, их танки и бронетранспортеры. А мы при этом не потеряли ни одного американского солдата. К передаче ATACMS администрация США готовилась 2 года. И, я надеюсь, что во вторник или среду, законопроект о помощи Украине поступит на подпись президенту", - говорит Марк Уорнер, председатель специального комитета по разведке Сената США.

Генсек НАТО cчитает: задержка поставок оружия нацистскому режиму хоть и имеет негативные последствия для ВСУ, но еще не поздно. Главное, что они продолжат воевать с Россией. Пакет от США, по версии Столтенберга, позволит боевикам Зеленского удерживать линию фронта, сбивать ракеты и наносить удары вглубь российской территории. А вот бывший сотрудник ЦРУ Брайан Дин Райт уверен: даже руками украинцев войну с Москвой западный ВПК не тянет.

"Военная машина Запада не поспевает. Да и на самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует — и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники", - говорит Райт.

Более 40 процентов украинцев согласны с тем, что Киев проиграл. И все из-за того, что Зеленский, отказавшись от Стамбульских договоренностей, обошелся со страной как игрок в покер: сделал слишком крупную ставку. Не на тех.

"Вмешались Соединенные Штаты, потому что мы некомпетентны. И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны. И они сказали украинцам: "Продолжайте биться". Зеленский тем самым совершил роковую ошибку, фатальную для сотен тысяч украинцев", - уверен Джеффри Сакс, экономист.

Ежедневно незаконно удрать с родины за границу пытаются десятки уклонистов. Это данные украинской погранслужбы. В Германии уже взбунтовался ряд муниципалитетов: требуют остановить поток беженцев. Как вариант - перенаправить его в Польшу.

По городам Греции накануне прокатились многотысячные митинги против военных планов альянса и за выход из него. Жители не хотят, чтобы их страна была соучастницей преступлений США, НАТО и ЕС.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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