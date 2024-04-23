Единственный шанс: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Тимура Козицына

У мальчика острый миелобластный лейкоз, помощь нужна как можно скорее

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 13-летнего Тимура Козицына. У мальчика смертельный диагноз - острый миелобластный лейкоз. Позади - курс химиотерапии. Но спасти Тимура может только экстренная трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходимы редкие препараты стоимостью почти 4 миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Больше всего на свете 13-летний Тимур любит играть со своим младшим братом и смотреть на его улыбку. Это помогает отвлечься от очень тяжелых мыслей. В январе неожиданно вернулась смертельная болезнь Тимура, которую семья считала побежденной, и уже почти забыла о том, что пришлось пережить. И теперь у мальчика рецидив острого миелобластного лейкоза. Диагноз дал о себе знать спустя 7 лет.

"Внутренние ощущения – это просто ужасно… Как будто опять на голову вылили ведро холодной воды. Снова приходится погружаться во всё это… Весь этот кошмар", - говорит Юлия Смирнова, мама Тимура.

Здоровье Тимура резко ухудшилось после внезапной смерти отца - у подростка с папой были очень близкие отношения. Мальчик так сильно переживал, что стал часто болеть:

"Для него это шок был. После того как Тимур узнал , что папы не стало, этот момент тоже повлиял на течения болезни, на рецидив", - говорит мама.

Острый миелобластный лейкоз вернулся в чрезвычайно агрессивной форме. С помощью ударного блока химиотерапии врачам удалось добиться ремиссии, но это лишь часть тяжелого лечения. Тимура спасет только экстренная трансплантация костного мозга, это его единственная надежда. Мальчика уже начали готовить к пересадке, сейчас он проходит все необходимые обследования. Но, чтобы операция прошла успешно, ребёнку требуется курс очень редких препаратов.

"Сопроводительная терапия нужна сразу же в посттрансплантационной период, потому что в это время пациент наиболее угрожаем, наиболее часто возникают грибковые, вирусные инфекции, которые могут привести к отторжению трансплантата", - говорит Светлана Разумова, врач - детский онколог НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Дата пересадки назначена на начало мая. Это значит, что необходимые лекарства нужны уже сейчас. Но для этого надо срочно где-то найти нужную сумму - 3 миллиона 732 тысячи 254 рубля.

"Когда мне назвали сумму… Честно говоря, меня это повергло в шок. Так как времени мало, сроки сжатые, мы вынуждены обратиться к людям, так как самим нам не потянуть оплату таких дорогостоящих препаратов", - говорит мама.

Семья умоляет неравнодушных людей откликнуться - другой надежды на спасение Тимура просто нет.

"Это единственный шанс на жизнь... Я верю, что люди нам помогут, и Тимур забудет эти мучительные процедуры и будет жить нормальной жизнью", - говорит мама.

Мальчик очень страдает от того, что болезнь вернулась. У него только недавно появились настоящие друзья, планы на будущее. Но вместо этого снова капельницы, головные боли, постоянная тошнота.

"Надоело уже это… хочется пожить без нее", - говорит Тимур.

Мама очень поддерживает сына. Старается, насколько возможно, отвлечь от грустных мыслей.

"Это мой первенец… Я за него боюсь, переживаю… Все эти моменты мы проходили вместе, рука об руку… Как мы с ним говорим, мы команда. И в этот раз у нас все получится", - уверена мама.

Дома в Вологде ждет любимая бабушка, она тоже очень переживает за старшего внука, часто звонит ему, подбодрить: "Ты у нас парень сильный, настойчивый. Выздоравливай поскорее".

Мальчик очень хочет выздороветь. Вернуться в школу, увидеть друзей. 2 июня ему исполнится 14 лет. Все самое интересное в жизни только начинается. Тимур обязательно справится с болезнью, он твердо это решил. Надо только немного ему помочь.

Жизненно необходимые препараты нужны уже сейчас - время упускать нельзя. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Тимура Козицына, программа 1954

Анна Морозова, Северо-западное бюро "ТВ Центр", Санкт-Петербург

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