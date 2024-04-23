Американский Сенат обсудит законопроект о выделении денег Украине

После этого документ поступит на подпись президенту Байдену

Не успела Палата представителей Конгресса США одобрить долгожданный Украиной пакет помощи на 60 миллиардов долларов, как американские политики уже нагрянули в Киев. Во-первых, нужно под это дело в очередной раз продемонстрировать платежеспособность западного гегемона. Во-вторых, ненароком напомнить украинским политикам, чтоб воровали поменьше.

"Помощь США Украине находится в надежных руках. Я уверен, что благодаря строгим мерам надзора и подотчетности, которые гарантируют, что наша помощь не будет подвержена мошенничеству, коррупции или перенаправлению", - заявил Том Кин, представитель подкомитета Конгресса по вопросам Европы.

То, что об этом американцы говорят открыто в Киеве, уже само по себе дико. Внимание на коррумпированность украинской власти обратили даже в Госдепе. В одном из докладов говорится о нарушении прав человека на Украине, унизительных обращениях и даже пытках. Достаточно взглянуть на эти кадры и становится все понятно. Впрочем, без этого Киев не смог бы получить заветные миллиарды американской помощи. Ведь по странному стечению обстоятельств, как только был принят закон об ужесточении мобилизации, тут же был принят и пакет помощи Украине. Зеленский даже не удержался и сразу позвонил Байдену.

"В договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка", - заявил Зеленский.

В Киеве уже празднуют победу. Хотя сегодня документ о предоставлении помощи Украине должен отправиться на обсуждение еще и в Сенат, а следом на подпись к Джо Байдену. Палата представителей, где республиканское большинство несколько месяцев блокировало деньги, прогнулась. Спикер Майк Джонсон – соратник бывшего американского президента Дональда Трампа резко сменил тактику, пропустив деньги для Киева. Президент Литвы напомнил о поездке в США польского лидера Анджея Дуды за день до согласования пакета помощи Киеву. Видимо, в ход пошла Европейская многоходовка Шольца, который однажды попросил уйти венгерского премьера с заседания Евросоюза, где из-за него не могли согласовать пакет помощи Украине. Трампа, вероятно, тоже надули, считают американские журналисты.

"Трамп, конечно, согласился - это же кредит! Я же бизнесмен. А что они делают? Что-то пишут в бумагах, говорят вам, что Байден это подписывает. На самом деле, этот кредит беспроцентный и неизвестно вообще, на какой он период? Когда вы получите деньги назад? Если нет процентов и срока, это подарок. Это фальшивка", - говорит Саагар Энжетти, американский журналист.

"Республиканцы, с которыми я работаю, говорят: "Да, ладно, президент Трамп все исправит!", "Он исправит все, когда придет!" Я хочу сказать, что Трамп просил не говорить за него!" – заявила Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен.

На днях помимо пакета помощи палата представителей приняла и законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. И тут встает вопрос, получится ли у Трампа отмыть американские руки от откровенного воровства.

"Это позволит Байдену поместить замороженные российские активы в специальный фонд для Украины. Это будет 8 миллиардов долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда, все эти деньги направляют на Украину, потому что нашему правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в оффшорах", - говорит Такер Карлсон, американский журналист.

На российские активы засматриваются и в Европе. Правда, пока трогать не решаются. Британия, желая показать готовность поддерживать Киев до последнего украинца, вслед за США обещает крупнейший в истории пакет военной помощи. Запад давит и на Европу. Испанию и Грецию призывают передать часть своих Patriot и С-300 Украине. Такая активизация сил говорит лишь об одном: видимо, у ВСУ дела совсем плохо.

"Киеву стоит задуматься о переговорах сейчас. Чем дольше идет война, тем выгоднее условия переговоров для России. То, что останется под контролем Украины, должно будет быть демилитаризовано и денацифицировано. Это будет неблагополучное государство. Украина не будет интересна Европе. Брюссель не будет знать, что с ней делать", - говорит Доминик Делавард, генерал французской армии в отставке.

И даже поставки военной техники, о которой трубит Запад, не спасут. Примерно такая судьба ждет и американские ATACMS, которые готовит Вашингтон. Трофейный танк "Леопард", захваченный на Авдеевском направлении, наши бойцы уже привезли в ремонтное подразделение группировки войск "Центр".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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