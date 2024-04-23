В России вновь отменили шествие "Бессмертного полка"

Россия готовится к празднованию Дня Победы

Центральный штаб "Бессмертного полка" принял решение не проводить в 2024 году очное шествие. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказала сопредседатель штаба, депутат Госдумы Елена Цунаева.

В пресс-конференции о форматах "Бессмертного полка" в 2024 году, которую транслировал пресс-центр "Россия сегодня", приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов, глава исполкома "Бессмертного полка" Наталья Шадрина, исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова.

Штаб движения "Бессмертный полк" сообщил, что шествие планируется проводить в онлайн-формате по соображениям безопасности.

9 мая 2023 года в новом формате проводилась народная акция "Бессмертный полк". Люди разместили портреты героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Все это — дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2025 году, стал главной темой заседания российского оргкомитета "Победа". Глава государства Владимир Путин отметил, что празднование нужно наполнить особым смыслом, поскольку "героизация нацистских преступников — прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, той же Украине — вообще стали нормой".

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