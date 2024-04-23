Замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Его подозревают в получении взятки

Следственный комитет России во вторник в своем Телеграм-канале сообщил о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович", - говорится в заявлении.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, президенту Владимиру Путину доложено о задержании Тимура Иванова. "Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - приводит РИА Новости слова Пескова.

На должность замминистра обороны Тимура Иванова назначили в мае 2016 года.

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