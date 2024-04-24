На Красноярский край обрушился снегопад

Резко похолодало и в Алтайском крае

В Красноярский край в апреле вернулась зима. На регион обрушился мощный снегопад. Из-за метели и перепада температур от "плюса" до заморозков на дорогах образовалась гололедица. Пришлось даже ограничить движение для всех видов транспорта по федеральной трассе "Енисей" с 14-го по 82-ой километр.

Сейчас ограничение снято, но водителей призывают учитывать неблагоприятные погодные условия.

Резкое похолодание и в Алтайском крае. Улицы и дома в Барнауле покрыл толстый слой снега. Пробки в столице региона во время апрельской метели достигли шести баллов.



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