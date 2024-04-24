Уничтожил семь беспилотников: новые подвиги российских военных

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Гвардии старший сержант Валерий Хайдуков, командуя отделением зенитно-ракетной батареи, надёжно прикрывает российский арт-дивизион от воздушных ударов боевиков. Он лично уничтожил семь беспилотников противника, оборудованных системами сброса мин, в том числе, гексокоптер "Баба-Яга".

Гвардии сержант Андрей Зорев, находясь под массированным огнём неприятеля, сумел оказать помощь раненым и вывел наши штурмовые группы из-под обстрела. А затем с товарищами захватили опорник радикалов, отразив все контратаки националистов. Три вражеских бронемашины и две группы боевиков были ликвидированы.

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