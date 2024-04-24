Замминистра обороны Иванова отправили в СИЗО

На два месяца

Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова на два месяца - до 23 июня 2024 года.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд Министерства обороны.

Замминистра грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Помимо замминистра Иванова, арестован его близкий друг Сергей Бородин. По версии следствия, он участвовал в коррупционной схеме с подрядами Минобороны.

Накануне Иванов принимал участие в заседании коллегии Министерства обороны, а спустя несколько часов его задержали. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

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