Появились подробности атаки ВСУ по объектам ТЭК в Смоленской области

Огонь до сих пор не потушен
В Смоленской области семь украинских беспилотников атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Четыре дрона упали в Смоленском районе и еще три - в Ярцевском районе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В настоящий момент горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом. Пожарные ведут борьбу с огнем и охлаждают находящиеся рядом емкости.
Ранее Минобороны заявило об одном сбитом в регионе беспилотнике самолетного типа.
Об ударе ВСУ по топливно-энергетическим объектам в Смоленском и Ярцевском районах стало известно утром в среду. После атаки начался пожар.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"