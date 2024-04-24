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Появились подробности атаки ВСУ по объектам ТЭК в Смоленской области

12:09
  • среда
  • 24 апреля 2024

Огонь до сих пор не потушен

В Смоленской области семь украинских беспилотников атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Четыре дрона упали в Смоленском районе и еще три - в Ярцевском районе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом. Пожарные ведут борьбу с огнем и охлаждают находящиеся рядом емкости.

Ранее Минобороны заявило об одном сбитом в регионе беспилотнике самолетного типа.

Об ударе ВСУ по топливно-энергетическим объектам в Смоленском и Ярцевском районах стало известно утром в среду. После атаки начался пожар.

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