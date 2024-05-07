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В России на парфюмеров будут учить в РХТУ им. Менделеева

19:28
  • вторник
  • 07 мая 2024

Срок обучения составит два года

1 сентября 2024 года на кафедре технологии химико-фармацевтических и косметических средств Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева стартует обучение первого потока студентов по направлению "Химическая технология" по профилю "Технология парфюмерно- косметических композиций" на коммерческой основе.

Срок обучения составит два года, по окончании которого выпускники получат диплом с квалификацией "магистр". Подробная информация об образовательной программе доступна на сайте www.muctr.ru/abitur/magistr/general_info.

Ранее сообщалось, что в медицинских классах московских школ учащиеся получают углубленные знания по профильным предметам, а также овладевают базовыми практическими навыками.

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