Перфоманс Блинкена в ночном клубе не оценили ни на Украине, ни на Западе

Натянув на лицо маску сочувствия госсекретарь США возложил цветы у стены памяти украинских военных. Не исключено, что Энтони Блинкен даже вполне искренне им благодарен. Ведь они отдали жизни за интересы его страны. А накануне заокеанский гость устроил пляски на костях или концерт посреди мясорубки, как это назвали в российском МИДе.

Киев. Столица нищей и погрязшей в коррупции страны. Сотни тысяч погибших на фронте. Пока тех, кто не смог откупиться, отлавливают на улицах, киевский ночной клуб забит местной элитой. Здесь пляшут и поют. Репертуар Энтони Блинкен выбрал более чем странный. Хотя в самоиронии его вряд ли можно заподозрить. Песня канадского музыканта с названием "Выступать в свободном мире". Написанное, на первый взгляд, как патриотическое, это произведение на самом деле - издевка над милитаризмом эпохи Буша-старшего. Не меньше оружием бряцает сейчас и Байден. А еще есть строчки про "сатану и наркотики". В общем, все, что так любят и в Вашингтоне, и в Киеве.

Для полного раскрытия темы на сцене не хватало лишь Зеленского. Он-то знает, какой частью тела лучше всего музицировать. Но Блинкен предпочел сольное выступление, лишний раз подчеркивая, кто здесь хозяин. Киевский перфоманс госсекретаря не оценили ни на Украине, ни на Западе. Читатели британской Daily Mail сравнили его с пиром во время чумы и игрой на скрипке на тонущем "Титанике". Украинцы выразили недовольство тем, что Штаты по полгода блокируют поставки оружия и авиации, а госсекретарь ест пиццу и беззаботно бренчит на гитаре в центре Киева.

Американский сенатор Рик Скотт упрекнул дипломата в том, что тот забыл, на кого работает.

"Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен снова едет на выступление на Украину в поездку, финансируемую налогоплательщиками. На кого, черт возьми, он думает, что работает?", - возмутился Скотт.

Дипломатической работой этот киевский вояж Блинкена действительно назвать сложно. Отыграл концерт, отобедал с главой украинского МИДа. На этот раз не в Макдональдсе, а в пиццерии. И щедро расплатился за гостеприимство. Двумя миллиардами долларов, которые американцы дополнительно направят нацистскому режиму. Деньги будут предназначены на производство оружия на самой Украине и закупки за рубежом. Надо полагать, в первую очередь - у самих Штатов.

Энтони Блинкен также сообщил, что Вашингтон прорабатывает срочную поставку новых систем ПВО Киеву. Банковая давно выпрашивает официальное разрешение открыто бить западным оружием по российским территориям. Кураторы пока только намекают: мол, за это ничего не будет.

"Мы не поощряли и не допускали ударов за пределами Украины, но в конечном итоге Украина должна сама принимать решения о том, как она собирается вести эту войну. И мы продолжим поддерживать Украину оборудованием, которое ей необходимо для успеха и победы", - заявил Блинкен.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила о судьбе всего иностранного оружия, поставляемого на Украину:

Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена. Если у кого-то остаются сомнения в этом, то их легко развеять посещением соответствующей выставки в московском парке Победы на Поклонной горе.

Наш постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза напомнил, что Запад поставляет оружие террористическому режиму. И таким образом, становится соучастником военных преступлений Киева.

"Безусловно, за все эти преступления в первую очередь несет ответственность режим Зеленского. Однако вина западных стран при этом ненамного меньше, поскольку спонсоры киевской хунты продолжают поставлять ей дальнобойное оружие, снабжают ее разведданными, направляют на Украину своих инструкторов и наемников в иллюзорной надежде нанести России стратегическое поражение и ослабить нашу страну", - сказал дипломат.

Небензя также заявил о рекордных масштабах уклонения от мобилизации на Украине. Крайне неудобная для шайки с Банковой тема, ведь в их картине мира сограждане с радостью готовы умирать. Режим попробовал выкрутиться. На словах вычеркнул уклонистов из числа украинцев.

Скандальный закон о мобилизации, подписанный Зеленским, вступит в силу лишь 18 мая. Но охота на мужчин уже вовсю идет. И госсекретарь Блинкен повторил в Киеве: это необходимо. А за примерное поведение Зеленского, возможно, примет сам Джо Байден. Вероятность такой встречи в ближайшие несколько недель анонсировал Госдеп.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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