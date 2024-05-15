Путин: в Генеральном штабе никаких изменений нет и не планируется

Президент встретился с главами военных округов

Владимир Путин отметил, что войска выполняют все задачи, которые ставят перед ними Генеральный штаб и министерство обороны. Об этом он заявил во время встречи с главами военных округов. При этом президент напомнил, что прежний глава Минобороны Сергей Шойгу ушел на другую работу. А возглавил ведомство Андрей Белоусов. Но в Генеральном штабе никаких перестановок нет и не планируется.

Глава государства поблагодарил Шойгу за проделанную работу по "строительству Вооруженных сил и приданию им нового облика". Он напомнил, что Совет безопасности, который возглавил экс-министр обороны, - это конституционный орган, который содействует президенту в руководстве "силовой составляющей государства".

Путин также объяснил, почему именно Белоусов стал главой оборонного ведомства. Расходы на оборону в последнее время значительно увеличились. А у нового главы министерства есть большой опыт управления финансовыми потоками. В частности некоторое время Белоусов был главой Минэкономразвития.

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