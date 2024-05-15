Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности

Глава государства провел совещание по развитию ОПК

В среду президент России Владимир Путин провел совещание по развитию ОПК, передает РИА Новости.

Глава государства призвал обеспечить потребности Вооруженных сил при проведении спецоперации, но при этом не допустить перекосов в экономике и промышленности.

Как при этом подчеркнул президент, в любой момент нужно быть готовыми к тому, чтобы предприятия ОПК увеличили выпуск гражданской продукции в рамках диверсификации.

Развитие ОПК должно идти при сохранении макроэкономической стабильности и здоровья экономики, указал Путин. Он добавил, что ключевым вопросом является освоение новейших вооружений, так как "надо быть на шаг впереди".

Кадровые перемещения вокруг силового блока не должны быть формальными, они должны обеспечивать успех в спецоперации, заключил российский лидер.

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