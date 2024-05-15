Нападение на премьера Словакии Фицо. Что известно

Политик доставлен в больницу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен после заседания правительства, которое состоялось в городе Гандлова в западной части республики, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

Согласно данным газеты Plus jeden deň, Фицо получил около трех ранений в результате стрельбы - в конечность, грудь и живот. Очевидцы слышали около четырех-пяти выстрелов.

Стрелявший задержан, о его мотивах пока ничего не известно. Фицо доставили в больницу на вертолете в тяжелом состоянии, он будет прооперирован.

Премьер Словакии был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, передает Reuters. Президент Словакии готовит обращение к согражданам.

Словацкие СМИ также сообщают, что в премьера страны стрелял 71-летний мужчина. Якобы это известный в стране писатель Юрай Чинтула. Он сторонник либеральной оппозиционноцй партии, которая придерживается проукраинских взглядов.

Европейские политики решительно осудили покушение на Фицо. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован в связи с "чудовищным нападением".

Фицо является последовательным противником военной поддержки Украины. При этом он неоднократно заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой.

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