Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и профессионализма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Взвод под командованием лейтенанта Романа Мамедова держал оборону на одном из важных направлений. Противник пытался пойти в наступление при поддержке бронетехники, наши бойцы отбили все атаки. Лейтенант также лично уничтожил из стрелкового оружия дрон-разведчик.

Гвардии младший сержант Юрий Федотов получил задачу обеспечить огневую поддержку мотострелкового подразделения на фланге. Несмотря на массированный обстрел националистов, точными выстрелами поразил огневые точки врага. Российские войска продвинулись на важном направлении.

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