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Собянин: Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартует в столице

09:51
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Это смелый и масштабный эксперимент

Сергей Собянин объявил на своем сайте о старте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", который объединит летние мероприятия города. Он подчеркнул, что этот фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире.

Фестиваль продлится 100 дней и охватит все городские зоны, включая бульвары, скверы, парки и набережные. Мероприятия пройдут как в традиционных местах, так и в неожиданных, таких как площадки для выгула собак. Бульварное кольцо станет центром моды, спорта и культуры, а на разных бульварах будут организованы вернисажи, пленэры и литературные чтения.

На популярных набережных Москвы, таких как Пушкинская и Лужнецкая, планируются спортивные тренировки, мастер-классы, музыкальные выступления и многое другое. Собянин отметил, что уже стартовал проект "Лето в парке".

Быстро забронировать площадки для мероприятий можно на портале mos.ru. Фестиваль станет экспериментом, результаты которого помогут улучшить программу на следующий год, добавил мэр.

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