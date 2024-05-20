Мероприятие объединило более 400 команд

В Москве прошёл полуфинал конкурса "Это у нас семейное". Мероприятие объединило более 400 команд из всех регионов центрального округа России. Участники не только продемонстрировали свои таланты, но также показали, насколько хорошо понимают друг друга. Помимо состязаний, организаторы подготовили увлекательные мастер-классы и концертную программу.

Конкурс - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Алексей Немов, вице-президент федерации спортивной гимнастики России, олимпийский чемпион: "Самое главное, что мы объединяем семьи нашей страны и говорим, что те задания, которые мы даём, получается дополнительное взаимопонимание, чтобы их пройти, чтобы собрать вместе, это очень важно, есть команда, а есть семья".



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"