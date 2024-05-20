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Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

12:01
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Это рекордный показатель

Московскую неделю интерьера и дизайна в этом году посетили рекордные 230 тысяч человек. Свою продукцию представили 985 компаний, из них более 40 международных. Об этом в понедельник, 20 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Выставку посетили иностранные делегации из Египта, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Индии и Турции. Это позволило российским производителям открыть для себя новые каналы экспорта. На Московской неделе интерьера и дизайна были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму больше 13,8 миллиарда рублей — как между российскими компаниями, так и с заграничными.

Посетители выставки могли купить понравившиеся вещи, проверить материалы на прочность в краш-тест-зоне, принять участие в мастер-классах и розыгрыше сертификатов на ремонт.

Ранее руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома отмечала, что Московская неделя дизайна — это одно из самых главных отраслевых событий в году, это площадка коопераций и площадка продвижения своих компаний и брендов, представление, прежде всего, малых и средних компаний, которые только выходят на рынок.

Тем временем на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовала программа "Москва — молодежная столица". Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что здесь пройдут презентации карьерных и творческих проектов, лекции экспертов в разных сферах, выступления молодых музыкантов и предпринимателей.

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