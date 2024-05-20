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В Москве стартовал новый полевой археологический сезон

15:04
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Специалистам предстоит исследовать более 200 площадок по всей Москве

В Москве стартовал новый полевой археологический сезон. Именно с наступлением тёплой погоды начинаются самые интенсивные работы.

Специалистам предстоит исследовать более 200 площадок по всей Москве, среди них - Руновский и Романов переулки, Софийская и Берсеневская набережные, Тверская и Никольская улицы. С начала года археологи обнаружили более двух тысяч важных артефактов, 300 уже отреставрированы. Например, это коробчатый изразец 16 века, керамическая чаша 17 столетия, мерная гиря русского фунта 19 века. Особый интерес представляют детские игрушки.

"Обращу ваше внимание, что это 16 век. Представляете, мы с вами понимаем, что в 16 веке конь - это успех, достаток, это статус. Маленький москвич, 16 век, 500 лет назад, во времена Ивана Грозного, представляете, играл вот с таким вот коником, даже не вот с таким, а вот именно с этим. Мы видим как прорисовано здесь с помощью цветной глиной грива, мы видим узор на этом коне, мы видим элементы сбруи", - восхищается Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

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