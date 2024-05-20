Она нужна, чтобы обезопасить российскую территорию от атак ВСУ

Россия продолжает создавать санитарную зону, чтобы обезопасить свою территорию. Об этом в понедельник, 20 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил слова главы государства Владимира Путина о продолжающейся операции по созданию "санитарной зоны безопасности", чтобы обезопасить наши города и населенные пункты от обстрелов неприятеля.

При этом какие-либо дополнительные подробности на этот счет Песков приводить не стал, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что операция ВС России на харьковском направлении – вина киевского режима, который продолжают обстреливать российские города – в частности, Белгород. Это вынуждает нашу страну создавать "санитарную зону", хотя планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что, накачивая киевский режим дальнобойными вооружениями, натовские страны лишь вынуждают Россию все сильнее расширять "санитарную зону". В конечном счете она может достичь границ Польши и даже пройти по территории самой Польши, подчеркнул политик.

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