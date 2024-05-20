Полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая

Надежды и вера в светлое будущее, а еще мир Донбассу, - гвоздь предвыборной программы Зеленского. Кажется, в это 5 лет назад и верила вся Украина, выбирая комика на пост президента и главнокомандующего. Поднять экономику, построить страну, где все равны перед законом, а "правила игры" прозрачны - говорил красиво. И на русском языке. Грозился ограничиться одним сроком.

Выборы президента на Украине должны были пройти в конце марта. Но Зеленский посчитал, что это все не ко времени, тем самым, как говорят эксперты, поставил крест на всех принципах демократии

"21 мая, то есть очень скоро, украинская государственная власть потеряет свою демократическую легитимность. Она больше не будет легитимно избранной демократической властью. Для США это проблема, потому что это значит, что, с юридической точки зрения, США не с кем разговаривать на Украине", - отметил Дэниел Макадамс, исполнительный директор Института мира и процветания Рона Пола.

А с военной точки зрения США все равно, кто будет отдавать приказ бить по российским городам. Великобритания уже дала на это официальное добро. Глава комитета Национального собрания по иностранным делам Жан-Луи Бурланж считает, что это пора сделать и Франции. Правда, видимо, там забыли, что бывает, когда напрямую вовлекаешь свою страну в конфликт. Эстонский премьер Кая Каллас заявила, что члены НАТО уже начали обучать ВСУ на территории Украины, несмотря на риски.

"Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Поэтому Таллин готов перебросить своих военных в тыл, чтобы высвободить к отправке на фронт больше украинцев.

Тем временем сотрудница украинского военкомата рассказывает, как украинцы жаждут защищать свою страну: "Бегут. Кидают свою машину, просто разбегаются в разные стороны, бегут через болота".

Точнее - реку Тиса, переплывая которую, гибнут украинцы, стремящиеся в свободную Европу и не желающие умирать за ее ценности на поле боя. В Нацполиции сообщили, что ТЦК передали им запросы на поиски почти 100 тысяч уклонистов. Впрочем, уже с июля повестки начнут приходить заочно. То есть подписывать их не надо.

На сайте президента Украины уже появилась петиция - вручить повестку гражданину Владимиру Зеленскому.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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