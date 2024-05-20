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Путин назвал неоценимым вклад Раиси в развитие отношений между Россией и Ираном

15:12
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Президент России провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.

В связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси российский лидер выразил Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохберу и всему иранскому народу глубокие соболезнования.

"Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном. Мохаммад Мохбер высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжёлое для страны время", - также говорится в сообщении.

Собеседники сошлись на том, что российско-иранское взаимодействие должно активно развиваться и дальше.

19 мая в горах на северо-западе Ирана разбился вертолет, на борту которого находились девять человек, в том числе Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Все они погибли.

Согласно предварительным данным, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной крушения вертолета.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: российская сторона исходит из того, что все достигнутые ранее с Ираном договоренности будут выполняться, несмотря случившееся. Также дипломат выразил убежденность в том, что углубление отношений между Москвой и Тегераном продолжится. 

Церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет в городе Тебриз 21 мая.

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