Наступление ВС России в Харьковской области идет по двум направлениям

В сторону Волчанска и Липцов

Калибр у самоходной артиллеристской установки "Малка" - 203 миллиметра, поэтому снаряды руками не потаскаешь. Используется специальный механизм заряжания, что также добавляет и скорострельности. В данном случае разведкой с воздуха были обнаружены украинские позиции, откуда работала артиллерийская установка противника. В результате контрбатарейного удара машина уничтожена вместе со складом боеприпасов.

Наступлению штурмовых отрядов всегда предшествует массированная артподготовка вместе с ударами авиации. Су-34 - боевой самолет, который наиболее часто сейчас используется в ходе СВО. Не входя в зону действия вражеской ПВО, наносит точные удары фугасными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка. Полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 340 военнослужащих".

Освобождение Белогоровки значительно упрощает развитие наступления в сторону Славянска и Краматорска. В Харьковской области наступление российских частей фактически идет по двум основным направлениям. Первое - это в сторону Волчанска, где бои уже ведутся на городских улицах. Западнее Волчанска наступление ведется в сторону города Липцы. Оттуда примерно километров 15 до Харькова.

По рассказам наших военных, зачастую солдаты ВСУ не могут сдаться в плен или отступить по той причине, что за спиной стоят заградотряды - это известно из радиоперехватов. Также переброска пехоты на линию боевого соприкосновения проводится без организации путей эвакуации. Самое главное: попытаться максимально замедлить продвижения российских подразделений. Неважно, какими потерями.

По старой украинской тактике, при поражениях на фронте ВСУ сосредотачивают удары на мирном населении. Сообщается что были обстреляны жилые кварталы Васильевки в Запорожской области. Также с использованием французских ракет "Скальп" нанесены удары по поселку Юбилейный рядом с Луганском. По имеющимся данным, ранены несколько мирных жителей. Часть иностранных боеприпасов были сбиты нашими системами ПВО.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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