Путин провел совещание о развитии топливно-энергетического комплекса

Речь шла, в первую очередь, о задачах, стоящих перед отраслью

Отечественный ТЭК, несмотря на санкции, развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности страны. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

Речь шла, в первую очередь, о задачах, стоящих перед отраслью. Они, напомнил президент, связаны с необходимостью повышения благосостояния российских семей, устойчивого роста отраслей экономики, обеспечения технологического лидерства.

"Экономика России растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом. За январь-апрель добыча газа в России составила 246 миллиардов 400 миллионов кубометров, что почти на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Довольно стабильные показатели и в нефтяной отрасли. Кроме того, и это отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве, устойчиво растет потребление электрической энергии. С начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1 процента", - указал глава государства.

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