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В России сегодня отмечают день Тихоокеанского флота

09:08
  • вторник
  • 21 мая 2024

Ровно 293 года назад для защиты дальневосточных рубежей была основана Охотская флотилия

Свой профессиональный праздник моряки тихоокеанцы встречают при полном параде. У экипажей торжественное построение, а на всех кораблях поднимают флаги расцвечивания.

 

Главную базу Тихоокеанского флота тоже украсили и над ней гордо реет Андреевский флаг. Однако не всем экипажам довелось встретить праздник у родных берегов. Флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" в данный момент выполняют боевые задачи в Средиземном море.

Моряки обеспечивают защиту интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе -  в зоне, площадь которой составляет половину всего Мирового океана. На вооружении  флота - надводные корабли, в том числе носители крылатых ракет "Калибр", атомные стратегические и многоцелевые субмарины, морская пехота и авиация.

Для поддержания экипажей и техники в необходимой форме постоянно проходят учения. Корвет "Резкий" недавно вернулся на базу после участия в такой тренировке.

Более 15 кораблей и катеров Тихоокеанского флота совместно с пограничниками отрабатывали задачу: обнаружить и обезвредить беспилотный летательный аппарат и безэкипажные катера условного противника. Надводные и воздушные цели успешно  поразили с воды и с воздуха.

Самый большой подарок для моряков - вернуться в родной порт, и обнять близких после длительного похода. Экипаж атомного подводного крейсера "Томск" два месяца выполнял боевые задачи в зонах патрулирования Тихого океана и прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке как раз накануне праздника.

"Теплая встреча родных и близких, которую они нам организовали, это самое приятное. Мы чувствовали их любовь и тепло", - говорит Сергей Откидышев, заместитель командира атомного подводного ракетного крейсера по военно-политической работе, капитан 3 ранга.

После отпуска экипаж "Томска" снова вернется к работе. Однако даже в этот торжественный день корабли и субмарины, морская пехота и береговая артиллерия  продолжают нести боевую вахту по охране тихоокеанских рубежей.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра"

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Тихоокеанский флот ВМФ России
Тихоокеанский флот ВМФ России
Тихоокеанский флот ВМФ России
Тихоокеанский флот ВМФ России
Тихоокеанский флот ВМФ России
Тихоокеанский флот ВМФ России
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