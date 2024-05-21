Единственный шанс на спасение: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Полины Епихиной

У девочки смертельной диагноз - острый миелоидный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Полины Епихиной. У неё смертельной диагноз - острый миелоидный лейкоз. Девочка перенесла химиотерапию и сложнейшую операцию, вышла в ремиссию. Но болезнь вернулась. Теперь единственный шанс на спасение - трансплантация костного мозга. Но чтобы при этом избежать осложнений, требуется специальная терапия. Стоимость препаратов - почти 4 миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

"Желаем тебе скорейшего выздоровления", - эти трогательные слова поддержки Полине прислали её одноклассники, когда узнали, что она отчаянно борется со смертельной болезнью. У Полины острый миелоидный лейкоз, рак крови. Девочка бесконечно, со слезами на глазах, пересматривает это видео.

"Ну я всегда знала, что у меня достаточно дружный класс. Но оказалось, что людей ближе, чем мои родители и одноклассники, у меня нет", - говорит Полина.

Два года назад врачи обнаружили у девочки синовиальную саркому левого бедра - редкую злокачественную опухоль суставов. Полина перенесла несколько курсов высокодозной химиотерапии и сложнейшую операцию. 9 месяцев на больничной койке, и, казалось, саркома отступила.

"Ребенок начал расцветать на глазах, и буквально через полгода за три дня стало ей плохо. Начала болеть голова, рвотные позывы начались, есть не могла. Тело в синяках покрылось... Вызвали скорую, забрала. Вечером позвонили - что 100 тысяч лейкоцитов", - вспоминает мама Светлана Епихина.

Слова врачей об остром миелоидном лейкозе стали настоящим ударом для семьи. Мама признаётся: очень сложно было не опустить руки и снова начать бороться.

"Мы все ей говорили, чтобы она не читала про этот диагноз. Потому что информации в интернете очень много, которая негативная. Настраивались на хорошее, что у нас все по-другому, все победим, справимся", - говорит мама девочки.

После новых трех курсов химиотерапии девочка вышла в ремиссию, но это лишь передышка в борьбе с болезнью. Спасти жизнь Полине может только экстренная трансплантация костного мозга. Но до и после операции потребуется специальная терапия. Она защитит организм от смертельно-опасных осложнений и поможет костному мозгу прижиться.

"Если трансплантацию проведем без этих препаратов, тогда мы можем не справиться с осложнениями, которые могут возникнуть, в виде системной инфекции, отторжения трансплантата, рецидива заболевания и вплоть до летального исхода", - говорит Петр Сущинский, врач- детский онколог НИИ детской гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачёвой.

Это очень дорогой курс лекарств, общая сумма 3818670 рублей.

"Шансы невелики, 10 процентов где-то. Единственная дочь, больше надежды ни на кого, только на людей, чтобы помогли", - говорит мама.

Семья не перестаёт надеяться на лучшее, а ещё на человеческие доброту и отзывчивость.

"Надеемся что и нам помогут продолжать жизнь, чтобы все-таки мечты ее сбылись", - говорит мама.

Полина очень повзрослела за последний год. Научилась ценить каждый момент своей непростой жизни. Раньше собиралась стать следователем. Но теперь, проведя столько времени в больничных палатах, решила стать врачом.

"Не представляла, что настолько все тяжело. Так много детей страдает, пока ты спокойно делаешь уроки, гуляешь, развлекаешься с друзьями", - говорит мама.

Летом одноклассники девочки будут сдавать экзамены. Пока без Полины, но она все равно готовится. А еще освоила новое искусство – плетение цветов из синели. Мечтает, как вернется в школу, подарить такой букет любимой учительнице.

Необходимые препараты нужны уже сейчас - время упускать нельзя. Чтобы помочь достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Полины Епихиной, программа 1964

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург

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