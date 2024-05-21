Легитимность политика в качестве лидера страны оказалась под вопросом

"Где деньги?" - главный вопрос украинских парламентариев к Зеленскому и его генералам. Обещали выстроить едва ли не лучшую в мире систему обороны, через которую ни один российский солдат не продет. А в итоге ни окопов, ни блиндажей, ни финансов. Мастер осваивания бюджетов Петр Порошенко возмущен. А его партия "Европейская солидарность" блокирует трибуну Верховной рады, требуя незамедлительного финансового аудита.

"Мы требуем, чтобы власть отчиталась. Потому что власть боится собственного народа. Именно этим я объясняю то, что власть не реагирует на наши вопросы. Еще 18 декабря мы настаивали на строительстве защитных сооружений", - заявил Порошенко.

Речь главным образом идет о Харькове. Из-за сложной ситуации во втором по величине городе Украины туда не поехала глава немецкого МИДа. Все, что нужно, она и так наобещала в Киеве. Украина получит от Берлина миллиард евро на поддержку системы ПВО. Если нужно будет еще больше - придется как-то ухитряться. Например, изымать прибыль от использования российских активов. То есть по сути - украсть наши деньги. Решение об этом, сообщил сегодня глава чешского МИДа, принято. 90% прибыли направят в так называемый Европейский фонд мира. Из которого, вопреки названию, закупают оружие для ВСУ. Что от такой махинации получит Запад, кроме удара по репутации собственной финансовой системы, непонятно.

"Растет понимаете того, что даже если эта ритмичность поставки продукции военного назначения будет восстановлена, она все равно не позволит украинским ВС поменять динамику на фронтах. Это понимание растет и не добавляет уверенности и взвешенности в суждениях для представителей киевского режима", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это отражается и на гражданах Украины. Вслед за мужчинами на воинский учет обязаны встать и все женщины-медики. Эксперты уверены - это еще один шаг к мобилизации украинок. Ведь что будет дальше, запутавшийся в собственных хотелках Зеленский не знает. И о реальном положении дел на фронте он не в курсе.

"Зеленского держат в комфортных условиях. Мы же считаем, что президент должен ориентироваться на ситуацию на местах, а не на бумаги, которое ему приносят. Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации под Харьковом и поэтому кричит на своих генералов", - пишет Economist.

И ладно бы только на них. То ли пагубные пристрастия, а может, осознание собственного бессилия провоцируют эмоциональные качели главы киевского режима.

"У нас есть информация. В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах и требовал поддержать формулу мира как средство заставить Россию встать на колени", - указал глава МИД России Сергей Лавров.

Идея бесперспективная. Как, впрочем, и само мероприятие в Швейцарии. Западные журналисты не скрывают скепсиса: "До СМИ постепенно доходит, что эта конференция не стоит выеденного яйца, что масштабные заверения и ожидания могут не оправдаться. Мы получили много отказов. Важные страны не приедут. Например, Бразилия. Наше внешнеполитическое ведомство просто выставляет себя на посмешище".

Рейтинг Зеленского падает, а британский портал Inews, это приложение к газете Independent, пишет о нелегкой доле того, на кого еще пять лет назад украинцы возлагали большие надежды: "Владимир Зеленский борется с кризисом доверия. Его срок на посту президента должен был закончиться в понедельник, но поскольку Украина больше не проводит выборы после объявления военного положения, легитимность политика в качестве лидера страны оказывается под вопросом".

Впрочем, на этот вопрос, как подчеркнул российский президент, должна дать ответ правовая система самой Украины.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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