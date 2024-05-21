Десятки тысяч британцев годами получали донорскую кровь ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом

Крупнейшая катастрофа в истории Национальной службы здравоохранения

То, что этим мужчинам вообще удалось дожить до своих лет, они считают огромным чудом. В далеких 1970-х годах их совсем юными мальчишками лечили от гемофилии. По итогу из больницы они вышли инфицированными ВИЧ и гепатитами В и С. Виной всему - врачебная халатность.

Тогда, 50 лет назад, маленьким пациентам медики вводили экспериментальный препарат, способствовавший свертываемости крови. Он обещал чудесное исцеление, по факту же - калечил еще сильнее. Лекарство производили в США, но доноров, которые жертвовали для него свою кровь, никто не проверял аж до 1991 года. Как оказалось, образцы изначально принадлежали наркоманам и заключенным. 30 тысяч жителей Великобритании оказались зараженными. Три тысячи в итоге умерли. Врачи и производители лекарства свою ошибку не признавали десятилетиями.

"Нам говорили, что мы получали на тот момент самое эффективное лечение. А мы знали, что нам десятилетиями просто врали. Нас использовали, на нас тестировали препараты - как на лабораторных крысах! И этот отчет наконец-то откроет глаза на правду", - говорят пострадавшие.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось только в 2017-м. И вот спустя 7 лет результаты дела наконец огласили. Изобличающий отчет объемом в две с половиной тысячи страниц полностью возлагает ответственность на сотрудников королевской национальной службы здравоохранения. Мрачное чтиво - признаются британские журналисты. Факт вины медиков доказан - жалобы пострадавших все это время игнорировались намеренно. Общественное расследование так же намеренно тормозили - в том числе в правительстве.

"Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад свидетельствует о многолетнем моральном падении, лежащем в основе нашей национальной жизни - от национальной службы здравоохранения до министров в сменяющих друг друга правительствах. От имени этого правительства и всех остальных правительств начиная с 1970-х годов я приношу свои искренние извинения", - заявил премьер Риши Сунак.

Но не извинениями едиными. Сунак заявил и о том, что правительство выплатит "комплексную компенсация" пострадавшим и родственникам тех, кого из-за этой врачебной ошибки уже давно нет в живых. Об уголовной ответственности для медиков и тех политиков, которые годами покрывали подобную халатность, премьер не уточнил.

Александра Сергомасов, "ТВ Центр"

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