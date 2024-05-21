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Прием заявок на международный фотоконкурс "Русская цивилизация" стартует 12 июня

17:12
  • вторник
  • 21 мая 2024

Проект объединяет профессионалов и любителей фотоискусства

С 12 июня по 12 октября 2024 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит VIII международный фотоконкурс "Русская цивилизация".

"Проект объединяет профессионалов и любителей фотоискусства. В 2023 году на конкурс поступило свыше 19 тысяч работ от 3,5 тысяч фотографов из 52 стран мира", - отмечают организаторы.

Награды будут вручать в семи номинациях. Принять участие как профессионалы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Все подробности можно узнать здесь.

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