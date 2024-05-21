ВСУ сдают в Харьковской области одну позицию за другой

Вместе с траншеями и дотами почти каждый день российские бойцы отбивают у радикалов населенные пункты

В лесополосе под Андреевкой десантники работали в сумерках. По оврагу подобрались к блиндажу, в котором прятались националисты. И открыли огонь. На той стороне – крики на португальском и беспорядочная стрельба в ответ. В блиндаже, кроме националистов, оказались и наемники. В скоротечном бою часть радикалов была ликвидирована. Другая сбежала. Еще один "опорник" в донецкой степи перешел в руки десантников.

Серьезные подвижки произошли и в Часов Яре. Подразделения ВДВ начали штурм микрорайона "Новый". Выбили националистов из первых высоток. Пленные рассказывают - удерживать позиции все труднее.

В Харьковской области противник сдает одну линию обороны за другой. И такая ситуация у ВСУ - по всему периметру северного фронта. Вместе с траншеями и дотами почти каждый день российские бойцы отбивают у радикалов населенные пункты. Наши разведчики - в уже полностью освобожденной Плетневке.

В Волчанске ситуация для ВСУ критическая. Половина городских кварталов занята российскими мотострелками. А накануне экипажам ударных вертолетов удалось разгромить еще один плацдарм, куда националисты перебрасывали резервы. В Липцах – это второй по значимости укрепрайон радикалов на Харьковщине - российские войска прорвали оборону ВСУ на северных и восточных окраинах. И продвинулись внутри города еще на полкилометра. Окопаться националисты не успели. Поэтому, как и в Артемовске, прячут минометы и пушки во дворах, за домами в частном секторе и среди многоэтажек. Нашим бойцам в ответ приходится действовать ювелирно.

Вот сразу два точных попадания. Первое - в командный пункт. Второе - в здание, где были расквартированы националисты. Только на этом участке за сутки ВСУ потеряли более 250 человек убитыми. Хотя, говорят бойцы, эти цифры не окончательные. Фронт постоянно движется. И с каждым километром передовые группы находят все новые разбитые блиндажи, окопы и сожженную технику.

По сообщениям с передовой, во вторник наши подразделения на волчанском участке отбросили противника еще на 3 километра по фронту. А общие потери националистов в зоне СВО за сутки превысили 1600 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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