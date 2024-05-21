Арктическая экспедиция "Северный полюс-41" завершена. Чем она была уникальна?

Ученые вели свои исследования, находясь не на дрейфующей льдине, а на первой в мире плавучей полярной станции

Впервые за полтора года члены научной полярной экспедиции - в стенах родного института. Меховые комбинезоны сменили на офисные пиджаки, вместо бескрайних ледовых просторов - длинные коридоры. Зато сколько новых знаний привезли.

Это следующая веха в истории русских полярных экспедиций: ученые дрейфовали в арктическом бассейне не на огромной льдине, как делали со времен Ивана Папанина, а на новейшей уникальной платформе "Северный полюс" - первой в мире плавучей научной базе. Ее построили два года назад в Санкт-Петербурге. Это был первый выход в Арктику. Исследователи говорят - просто колоссальная разница с точки зрения безопасности.

"Когда это была классическая станция - на льду находятся люди, они живут в домах, лед лопается, все начинается расползается. Если это полярная ночь - значит, лопаются кабели. И просто станция остается без света", - рассказал Кирилл Фильчук, начальник экспедиции "Северный полюс-41".

В этот раз полярники 600 дней занимались научной работой. 70-метровый ледовый вездеход прошел в свободном дрейфе около трех тысяч морских миль - это пять с половиной тысяч километров - по океаническому течению от Новосибирских островов до западной точки Шпицбергена.

В Институте Арктики и Антарктики в Петербурге уже хранится модель нового уникального судна. Можно заметить, что у него нет ледокольных свойств, но благодаря уникальному яйцевидному корпусу эта платформа способна как бы вытолкнуть себя из воды, тем самым предотвращая сжатия корпуса во льдах.

Биологи отобрали пробы донных отложений на недосягаемой ранее глубине - 4900 метров. Говорят - вполне вероятно обнаружение новых организмов. Гидрохимики буквально просканировали тонны океанической воды, а океанографы составили подробную карту изменения солености и температуры на всем протяжении дрейфа. Все это важнейшая информация для климатологов, биологов, промышленной науки.

"У нас была на судне прямо проточная система. Она, конечно, поверхностный слой только изучает, это такой насос, который засасывает воду из-подо льда, прогоняет через датчики. И мы в непрерывном режиме регистрируем все параметры. На классических станциях такого оборудования вообще не было", - отметил Никита Куссе-Тюз, руководитель группы океанографических исследований экспедиции "Северный полюс-41".

В порт приписки "Северный Полюс" успешно вернулся в пятницу, полярников встречали с цветами, музыкой и аплодисментами. В Петербурге ученым предстоит кропотливая работа по анализу полученных данных. Их и всех нас совершенно точно ждут новые открытия о жизни одного из самых загадочных уголков планеты.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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