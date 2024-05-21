Новый проект "Лето в Москве" объединит все летние мероприятия столицы

Посетителей ждут концерты, мастер-классы, спортивные состязания, а также кулинарные проекты и благотворительные акции

Для горожан и гостей столицы подготовили масштабный проект "Лето в Москве", сообщает официальный сайт мэра и правительства города. Посетителей ждут концерты, мастер-классы, спортивные состязания, а также кулинарные проекты, благотворительные акции и другие мероприятия.

"Так, с 1 июня по 8 сентября продлится самый продолжительный в мире летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Ожидается, что он привлечет свыше 25 миллионов человек. Всего предусмотрено более 600 площадок. Жители Москвы смогут не только побывать на различных мероприятиях, но и сами организовать концерты, мастер-классы, спортивные тренировки, чтения и многое другое. К фестивалю приглашают присоединиться и городских предпринимателей. Они расширят целевую аудиторию и предложат гостям необычные развлечения", - говорится в сообщении.

В планах - детские мастер-классы по химии, уроки танцев, занятия по йоге и вокалу.

Кроме того, пройдет более 5,5 тысячи добрых мероприятий, среди которых - викторины, тренинги по трудоустройству, экологические и спортивные мастер-классы, чемпионаты по настольным играм, акции помощи приютам для животных.

"Среди флагманских событий этого лета - фестиваль "День молодежи", молодежный форум "Медиадвиж" и благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Кроме того, в рамках проекта "Лето в Москве" на фестивале "Времена и эпохи" снова оживет история, а народы нашей страны представят национальные кулинарные блюда на традиционном гастрономическом фестивале "Вкусы России", - также сказано в публикации.

В зеленых зонах проведут проект "Лето в парке", в рамках которого запланировано более 5,5 тысячи мероприятий. Горожан ждет свыше 650 кружков и секций.

Состоится и музыкальный фестиваль "Зарядье". Также "Лето в Москве" объединит проекты "Спортивные выходные", "ГТО в парках", "Лето. Пляж. Московский спорт" и "Мой спортивный район".

Все подробности представлены здесь.

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