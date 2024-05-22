Сразу три европейские страны объявили о признании Палестины. Что важно знать

Официально эти решения вступят в силу 28 мая

Официальное заявление испанского премьера о признании Палестинского государства депутаты встречают громкими аплодисментами. Аналогичная реакция - в Ирландии и Норвегии. Сразу три европейские страны синхронно объявляют о своем решении. На подходе, судя по утечкам, Словения, Бельгия и Мальта.

"Пришло время перейти от слов к делу, сказать миллионам ни в чем не повинных страдающих палестинцев, что мы с ними. Что надежда есть. Независимо от того, сколько стен будет возведено, независимо от того, сколько деревень подвергнется бомбардировкам. Земля и идентичность Палестины будут продолжать существовать в наших сердцах", - заявил Педро Санчес, премьер-министр Испании.

Звучит, конечно, красиво. Однако эксперты в оценках расходятся. Не исключено, что европейские политики просто решили подыграть протестному электорату. И оседлать волну народного недовольства, которое и не думает утихать.

Улицы западных городов заставлены палатками. На площадях – палестинские флаги. Одна из протестующих даже сорвала выступление бывшего спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси. В осаде и крупнейшие университеты. Словам политиков молодежь не верит. Пикантности добавляет и то, что Европа в целом не определилась. Из 27 стран ЕС Палестину признают 12. Все, кроме Швеции, сделали это еще будучи коммунистическими. То есть в конце 80-х. Москва - еще раньше.

"Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, и Советский Союз уже на финальной стадии своего существования как раз признал государство Палестину. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и в подход двугосударственного урегулирования", - указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь о резолюции Генассамблеи ООН 1947 года. Она предусматривает создание двух государств – арабского и еврейского. С особым правовым статусом для Иерусалима. Однако три войны одна за другой так и не дали юридически осуществиться этому плану. Хотя создание Палестины было провозглашено еще в 1988-м.

"Единственное долгосрочное решение конфликта на Ближнем Востоке должно основываться на принципе сосуществования двух государств. Это остается в силе. Стратегия заключалась в том, что признание должно было произойти после мирного урегулирования между Израилем и Палестиной. Мы должны признать, что это не сработало", - сказал Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии.

Иначе кого усаживать за стол переговоров? Бесчеловечная атака боевиков ХАМАС и ответная операция Израиля заставили мировое сообщество вновь вернуться к обсуждению этого вопроса. Ведь альтернативы плану ООН, доказало время, нет.

"Ирландия решительно и недвусмысленно признает государство Израиль и его право на безопасное существование в мире со своими соседями. Позвольте мне четко заявить, что Ирландия осуждает варварскую резню, совершенную ХАМАС 7 октября прошлого года", - заявил Саймон Харрис, премьер-министр Ирландии.

Однако все заявления о признании Палестинского государства Израиль воспринял как пощечину. Послам Испании, Ирландии и Норвегии объявлен выговор - это официальная дипломатическая формулировка.

Вот и США заявляют - время для признания еще не пришло. Хотя достаточно посмотреть на карту мира, чтобы понять - 140 стран уже сделали это. А в 95 работают палестинские посольства и консульства.

"Израиль является рукой США на Ближнем Востоке, и поэтому ссориться с ним США не с руки. И поэтому, несмотря на очень непростую ситуацию внутри США, по отношению к конфликту Израиль – Палестина руководство США продолжает поддерживать Израиль", - объяснил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В феврале штаты заблокировали принятие Палестинского государства в ООН, которая могла бы стать площадкой для диалога. Сострадание вообще не самая сильная сторона американских политиков. А Ближний Восток давно стал для Вашингтона не более чем инструментом достижения своих геополитических целей. В то время как Тегеран прощается с погибшими президентом, главой МИДа и другими высокопоставленными чиновниками, госсекретарь Блинкен радуется и позволяет себе откровенное хамство: "Учитывая ужасные деяния, к которым он был причастен как в качестве судьи, так и на посту президента, и то, что он больше не может быть к ним причастен, то народу Ирана, видимо, стало лучше".

И решать, что "хорошо", а что "плохо" хотят исключительно в Вашингтоне. Точно так же, как и определять, достоин ли палестинский народ своего государства.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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