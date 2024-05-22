Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ. Главные заявления

Чтобы успешно ответить на внешние вызовы, нужны слаженные действия всех уровней власти и участие всего общества в развитии страны

Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив проходит в достаточно ответственный момент. Национальные цели развития определены. Для их достижения формируются и готовятся к запуску новые программы и нацпроекты. А чтобы осуществить все намеченные планы и успешно отвечать внешним вызовам, необходимы слаженные действия на всех уровнях власти.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина.

Подчеркну: мы, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит, и благополучия российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора. И здесь особо отмечу: именно в поддержке перспективных общественных, деловых, научно-технологических инициатив, в содействии гармоничному развитию регионов всегда состояла главная миссия агентства.

Сформулировали ее еще 13 лет назад - в мае 2011-го. За это время число участников различных программ АСИ по всей стране превысило цифру в 10 миллионов человек. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отмечает - им важно оставаться такой площадкой, куда любой человек может прийти и предложить идею или проект. Президент подчеркивает: инициативы, которые поддерживает АСИ, должны становиться в том числе частью разрабатываемых нацпроектов. Крайне важны солидарные шаги и в вопросах технологического развития. В частности, нужно кооперироваться с теми государствами, которые хотят работать совместно с нашей страной на благо укрепления экономик.

В целом прошу агентство активнее развивать международное партнерство, направление своей деятельности, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов. И я думаю, что вы сами это понимаете: чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот: если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения, сто процентов. Рынок все выстроит. А за рынок, конечно, надо бороться.

Еще одна важная тема – стандарт общественного капитала бизнеса. Президент напоминает: излишней бюрократии и формальной отчетности быть не должно.

Должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населенные пункты.

Главный критерий оценки работы власти - благополучие людей. В качестве интегрального механизма для понимания действий правительства Владимир Путин предложил ориентироваться на национальный рейтинг качества жизни в различных субъектах страны - его ежегодно формирует АСИ. Затрагивает он все ключевые направления.

У нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. А вот что касается динамики роста, я уже сказал об этом, это Кемеровская область, Волгоградская область, Северная Осетия - Алания, Приморский край, Рязанская область. Это радует. Потому что в этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим.

До заседания президент осмотрел выставку, посвящённую основным направлениям деятельности агентства. Путин ознакомился с планами работы АСИ до 2030 года. Среди прочих инициатив - стратегия устойчивого развития Приазовья и национальная киберфизическая платформа "Берлога", благодаря которой дети смогут познать мир современных технологий при помощи видеоигр.

Александра Сергомасова,"ТВ Центр"

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