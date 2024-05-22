Российские войска продолжают наступление на Липцы

Бронетанковые подразделения, идущие перед штурмовыми отрядами, продавливают оборону противника

Артиллеристы дежурят на боевых позициях круглосуточно. Целеуказание от разведки может прийти в любой момент. У экипажа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" есть несколько так называемых пристрелянных позиций, между которыми в случае необходимости машина может передвигаться очень быстро и открывать огонь по различным целям. В данном случае артиллеристам необходимо было поддержать штурмовиков на земле. Подавить своим огнем опорный пункт противника, расположенный в лесополосе возле населенного пункта Клещеевка.

Первый раз Клещеевка была освобождена еще в результате боёв за Артемовск, но в ходе прошлогоднего так называемого контрнаступления ВСУ опять перешла под контроль украинской армии. Сейчас в селе вновь поднят российский флаг.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой народной республики. ВСУ потеряли более 365 военнослужащих".

Освобождение Клещеевки и соседних господствующих высот позволит нашим войскам как минимум оборудовать здесь закрытые огневые позиции, чтобы еще с одной стороны наносить удары по Часову Яру - серьезному укрепрайону ВСУ. До него отсюда буквально десять километров.

Часов Яр накрывают системами залпового огня. Точечные удары наносит авиация. Сообщается о городских боях в микрорайонах Канал и Новый. На харьковском направление продолжается наступление на Липцы. Бронетанковые подразделения, идущие перед штурмовыми отрядами, продавливают оборону противника.

По поступающим данным, уже до сорока процентов Волчанска - под контролем российских солдат. Наступление в этом районе идет широким фронтом. Бои ведутся и с флангов от города - в небольших селах на окраинах Волчанска.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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