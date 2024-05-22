Мишустин указал на важность здорового инвестиционного климата

У отечественного бизнеса сейчас есть шанс занять ниши, некогда занимаемые иностранцами

Российским предпринимателям стало проще получить финансовую господдержку - только в прошлом году ее объем вырос почти на треть. Об этом Михаилу Мишустину доложил Александр Исаевич - глава АО "Корпорация "МСП", госкорпорации малого и среднего бизнеса.

Таких результатов удалось добиться благодаря тому, что механизм кредитной поддержки работает по единым правилам. С 2021 года компании смогли получить уже свыше 50 тысяч займов. Удобные финансовые инструменты особенно важны в условиях беспрецедентных санкций, подчеркнул, в свою очередь, Михаил Мишустин.

Сейчас, обратил внимание премьер-министр, то самое время, когда у отечественного бизнеса есть шанс занять ниши, некогда занимаемые иностранцами. Отдельное внимание - новым регионам. Предприниматели Запорожья, Херсонской области, а также ДНР И ЛНР должны пользоваться теми же льготами, что и в других российских регионах.

"Главное - это инвестиционный климат. Главное во всех этих метриках, в цифровых KPI – это инвестиционный климат. И измерение инвестиционного климата объективно, не корпорацией, которая может быть в этом заинтересована, а независимыми объединениями предпринимателей, - очень важный барометр и инструмент, навигатор обратной связи, которым корпорация должна пользоваться. Нужно частную инициативу развивать еще сильнее", - указал Мишустин.

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