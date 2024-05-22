Король Бахрейна прибыл в Россию

В четверг состоятся переговоры с Владимиром Путиным

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина.

Самолет приземлился в среду днем в одном из столичных аэропортов. Короля встретили представители российского МИДа, а также почетный караул московского территориального гарнизона.

В четверг Хамад бен Иса аль-Халифа проведет переговоры с Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обсудят сотрудничество двух стран, а также международную и региональную ситуацию.

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